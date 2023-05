Roland-Garros: Elise Mertens au troisième tour avec un 20 sur 20

Alors que les examens se profilent, Elise Mertens vient de s’offrir un 20 sur 20 en Grand Chelem ! Attention, ce n’est pas la cote de son match, à nouveau moyen, ce mercredi, contre la Colombienne Osorio (86e) : 6-3, 7-6 (3). On dira que, comme au premier tour, c’est la qualification qui compte pour la Limbourgeoise. Et là, elle a donc disputé vingt « 2e tour » en Grands Chelems et elle les a tous remportés (plus un match gagné suite à un forfait de son adversaire) !

Invaincue au 2e tour en Grand Chelem : une statistique rare sur le circuit. Avant une défaite d’emblée à l’US Open 2022, elle avait aussi réussi la perf de se qualifier pour ce fameux 3e tour (ou mieux), en Grand Chelem, à 18 reprises d’affilée.