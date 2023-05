Thierry Dailly mis dehors par John Textor: plus qu’un président, le RWDM a perdu une partie de son âme

Après avoir relancé officiellement le RWDM en juin 2015 alors qu’il travaillait sur ce projet depuis un an avec le but de ramener les « quatre lettres magiques » au sein de l’élite, Thierry Dailly ne sera pas de la partie en D1A. « Le foot à Molenbeek, ce n’était pas Vermeersch et ce n’est pas Dailly. Ce n’est pas une personne physique, mais bien le RWDM », nous disait le désormais ex-président molenbeekois il y a un mois à peine, ajoutant qu’il espérait toutefois « rester le plus longtemps possible » au stade Machtens.

S’il insistait sur l’importance du « Temple » et des lettres « RWDM » pour qu’un club puisse fonctionner durablement à Molenbeek, sa présence était garante de l’ancrage bruxellois du club. En voyant celui qui a mis toute son énergie dans le club durant quasiment une décennie s’en aller, le RWDM perd plus qu’un président, il perd une partie de son âme. Rétrospective de huit années quasi ininterrompues de succès.