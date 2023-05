Denver – Miami: une finale qui ne manque pas d’atouts en NBA

Après 82 journées de phase classique et trois tours de playoffs, place à la 77e finale NBA. Côté Ouest, Denver, une des équipes qui montent ces dernières années. Neuvièmes de leur Conférence, et donc premiers non-qualifiés pour les playoffs, en 2016-2017 et 2017-2018, les Nuggets n’ont plus quitté le top 3, finissant même cet exercice à la première place. Finalistes à l’Ouest en 2020 (battus par les Lakers, futurs champions), demi-finalistes en 2019 et 2021, quarts de finalistes en 2022 (sortis par les Warriors, futurs champions), ils viennent enfin de franchir un cap et atteindre la… première finale NBA de leur histoire. Des 31 franchises qu’a connues la Ligue, il n’en reste désormais plus que cinq à n’avoir jamais atteint ce stade : les Los Angeles Clippers, les Charlotte Hornets, les Minnesota Timberwolves, les Memphis Grizzlies et les New Orleans Pelicans.