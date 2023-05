Primoz Roglic au départ du prochain Tour de France? Le directeur sportif de son équipe met les choses au clair

Le 28 mai dernier, Primoz Roglic a remporté le 106e Tour d’Italie (WorldTour), à l’issue de la 21e et dernière étape courue dimanche sur 126 kilomètres dans et autour de Rome. Le Slovène de la Jumbo-Visma s’est imposé avec 14 secondes d’avance sur le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), et 1 : 15 sur le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates). Avec cette performance, une question taraude de nombreux observateurs : le Slovène sera-t-il au départ du Tour de France ?

Merijn Zeeman, directeur sportif de l’équipe néerlandaise, a mis les choses au clair. Interrogé sur la chaîne Op1, il explique sur une possible participation du Slovène au Tour de France 2023 : « Nous avons d’autres projets. »

Et de préciser sa pensée : « Mais en fin de compte, il est très important de savoir une chose dans le cyclisme. Primoz est resté sans arrêt avec l’équipe pendant quatre mois, avec de temps en temps quelques jours à la maison. C’est la base pour une grande performance et une telle période est également nécessaire avant le Tour de France. »