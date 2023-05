Roland-Garros: le tennis masculin français croit toujours en son passé

Alors que la relève des Arthur Fils et Luca Van Assche est prometteuse, mais encore un peu tendre, le public parisien vibre avec les retours de Lucas Pouille, Gaël Monfils et… Yannick Noah.

Le béret est à nouveau à la mode dans les travées de Roland-Garros, la nostalgie aussi. Depuis samedi, et certainement jusqu’à la date anniversaire de son exploit datant du 5 juin 1983, Yannick Noah fait vibrer sa saga à Auteuil, pour le plaisir des jeunes de 7 à 77 ans. 40 ans après, le tennis masculin français est toujours à la recherche de son successeur. Ceci, alors qu’il dit difficilement au revoir à sa dernière génération dorée (Tsonga, Simon, déjà retraités, Gasquet et Monfils sans doute après 2024) et que l’actuel nº1 tricolore est Ugo Humbert, 40e mondial à 24 ans.