Séville remporte l’Europa League et garde son monopole

Entre une équipe andalouse qui avait réalisé le sans-faute à l’occasion de ses 6 finales européennes (Coupe UEFA et Europa League) et José Mourinho qui avait remporté 100 % de ses 5 finales vécues sur 4 bancs différents (FC Porto, Inter, Manchester Utd et AS Rome), il ne pouvait en rester qu’un à poursuivre son incroyable série. Et à l’issue d’une joute rendue nerveuse par les acteurs sur le terrain comme en dehors, Séville est sorti vainqueur au bout de la nuit hongroise.