Un départ au Paris Saint-Germain pour José Mourinho? Sa déclaration sème le doute!

L’entraîneur de l’AS Rome, José Mourinho, dont le nom circule en Europe notamment au PSG, a assuré mercredi vouloir rester à l’AS Rome, tout en se disant « fatigué » après la défaite en Ligue Europa contre Séville.

« Je veux rester mais mes joueurs méritent plus, je mérite plus. Je ne veux pas me battre plus pour ça. J’en ai marre d’être entraîneur, communicant, le porte-parole du club », a déclaré Mourinho en conférence de presse, ajoutant vouloir « rester, mais dans de meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de moi-même ».

Interrogé sur son avenir, le coach portugais, marqué par sa première défaite en finale européenne, a assuré n’avoir aucun contact ailleurs en Europe : « Mon avenir ? Je suis sérieux, j’ai dit il y a quelques mois que si j’avais des contacts avec n’importe quel autre club je le dirais aux propriétaires, je ne ferais rien en cachette », a répondu sur Sky Sport José Mourinho.

« J’ai parlé au club en décembre lorsque le Portugal m’a demandé, jusqu’à présent je n’ai parlé à personne car il n’y a pas d’équipe à qui j’ai parlé », a-t-il poursuivi.

« La saison prochaine on ne jouera pas la Ligue des champions, peut-être mieux, c’est paradoxal, mais on n’est pas prêt pour la Ligue des champions. Il nous reste à nous qualifier pour une compétition européenne, comme la Ligue Europa », a-t-il estimé en conférence de presse.

Par ailleurs, l’entraîneur de l’AS Rome, a estimé qu’il n’avait « jamais été aussi fier que ce soir » après la défaite des Giallorossi face au Séville FC.

« Vous pouvez perdre un match, mais jamais votre professionnalisme. J’ai gagné cinq finales et perdu celle-ci, mais je n’ai jamais été aussi fier que ce soir. Les gars ont tout donné », a-t-il expliqué sur Sky Sport, estimant que l’arbitrage avait été « injuste ».