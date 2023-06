José Mourinho craque complètement après la finale d’Europa League et prend à partie les arbitres (vidéo)

José Mourinho a très mal vécu la première défaite de sa carrière en finale d’une Coupe d’Europe. Après avoir remporté les cinq précédentes, il a chuté avec l’AS Rome face au Séville FC, mercredi en Ligue Europa. Et le Portugais désigne un responsable de cet échec: l’arbitre anglais de la rencontre Anthony Taylor.

A l’issue du match, il a été filmé en train de prendre à partie ce dernier alors qu’il regagnait son van dans le parking du stade de Budapest. Devant de nombreux témoins et les objectifs de la chaîne Sportitalia, il a lancé plusieurs propos injurieux en direction de Taylor, tout en se rapprochant du véhicule. « C’est une putain de honte », a-t-il répété à plusieurs reprises en anglais. Il a aussi vitupéré en italien en lançant - pour rester poli - que l’arbitre n’avait pas de « face ». Selon la radio espagnole Cadena Ser, il aurait aussi lancé des « fucking UEFA ».

Mourinho avait déjà étalé son amertume contre le corps arbitral face aux médias. « J'ai dit à mes garçons : ‘soit on sort avec la coupe, soit on sort morts’ », a-t-il déclaré sur Sky Italia. « Nous sommes morts, à la fois de fatigue physique et mentale, mais aussi parce que c'est une défaite injuste, il y a tellement d'épisodes à raconter. Nous avons eu une grande finale, intense et virile, mais c'est injuste. L'arbitre semblait espagnol. Il n'a pas donné toute une série de cartons jaunes et la chose injuste est que Lamela, qui aurait dû prendre un deuxième carton jaune, a ensuite marqué son tir au but ».