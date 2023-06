Thibaut Courtois rejoint les stars Lewis Hamilton et Leonardo DiCaprio: le Diable rouge investit dans un chaine d’hamburgers végétaliens

L’investissement de Courtois remonte à l’année dernière, mais ce n’est que maintenant que Neat Burger a mentionné son nom en gras dans un communiqué de presse. Le gardien du Real Madrid a investi une bonne partie de son salaire annuel net de 8 millions d’euros à la chaîne de restauration rapide végétalienne.

Mais il n’est pas le seul ! Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton, l’un des premiers investisseurs connus, a rouvert son portefeuille pour la deuxième fois. L’acteur et militant pour le climat Leonardo DiCaprio a également fait affaire cette fois. Il a rejoint Hamilton en 2022 en tant qu’actionnaire minoritaire important.

Neat Burger, une chaîne britannique, s’est donné pour mission de changer la façon dont le monde consomme des protéines. Elle propose des hamburgers sans viande, des hot-dogs et des milk-shakes sans lactose. Les burgers végétaliens ressemblent à des burgers d’animaux, à base de viande. Pendant la cuisson, ils perdent un liquide rouge et se décolorent également. Mais Neat Burger veut se développer fortement aux États-Unis, c’est pour ça qu’il avait besoin de plus de ressources financières.