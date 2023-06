Une joueuse prise à partie par un journaliste à Roland-Garros: «Comment pouvez-vous soutenir un dictateur?»

De passage en conférence de presse après sa victoire face à sa compatriote Biélorusse, Iryna Shymanovich (7−5, 6 – 2), ce mercredi au deuxième tour de Roland‐Garros, Aryna Sabalenka a été prise pour cible par un journaliste ukrainien.

Ce dernier, désirant en savoir plus sur les relations de la 2e joueuse mondiale avec son président‐dictateur, Alexandre Loukachenko, a décidé d’insister en posant une seconde question concernant la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

« En 2020, vous avez signé une lettre pour soutenir Lukashenko au moment où il torturait et il battait les manifestants dans la rue. Ensuite, vous avez fêté le nouvel an avec lui. Comment une potentielle nº 1 peut-elle soutenir un dictateur ? », a demandé le journaliste. « Je n’ai pas de commentaire à faire. Merci pour votre question », a répondu la joueuse relancée aussitôt par son interlocuteur. « Vous dites que personne ne peut soutenir la guerre. Personne ne soutient la guerre. Pouvez-vous parler pour vous-même et dire « Je condamne le fait que les Biélorusses attaquent l’Ukraine et je souhaite que la guerre s’arrête » ». La joueuse a rétorqué, fermement : « Je n’ai pas de commentaire à vous faire. »