Thierry Dailly «choqué» par le communiqué de John Textor: l’ancien président du RWDM nie les accusations de l’Américain

L’ambiance ne s’est pas apaisée du tout du côté du RWDM. Contacté par nos confrères de la RTBF, Thierry Dailly nie toutes les accusations graves proférées par John Textor, propriétaire du club molenbeekois depuis plus d’un an.

Hier, l’Américain avait décidé de l’évincer du poste de président en accusant Dailly de détournement des fonds du club, abus de pouvoir et comportement violent, notamment.

Thierry Dailly s’est dit « choqué » et prépare sa défense avec ses avocats et répondra plus en détail à John Textor dans les prochaines heures et les prochains jours. Il nie en bloc toutes les accusations reçues et est déçu des propos tenus par Textor. Il estime également disposer de toutes les preuves pour démonter les accusations de Textor.