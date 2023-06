Bonne nouvelle pour le Standard: le très convoité Noah Makembo (16 ans) a signé son premier contrat pro

Convoité par de grosses écuries du football allemand, dont l’Union Berlin, Leipzig et le Borussia Dortmund, le jeune (16 ans) médian offensif Noah Makembo (et son entourage familial) a décidé de ne pas céder aux sirènes étrangères mais de poursuivre sa carrière au Standard, où il évolue depuis dix ans déjà. Comme annoncé, celui qui est considéré comme l’un des plus grands talents de l’Académie a bel et bien paraphé mercredi après-midi son premier contrat professionnel, d’une durée de deux ans assorti d’une option pour une troisième saison.

Capitaine en équipe nationale, Noah Makembo intégrera la saison prochaine l’effectif de la deuxième équipe professionnelle du Standard, le SL16 FC, avec qui il partira en stage. Le conserver était l’une des priorités de la direction du Standard, qui entend capitaliser sur ses jeunes joueurs pour, à terme, retrouver son rang sportif mais aussi une autonomie financière.