Eden Hazard fait des émules: Mancheter United propose une grosse somme d’argent à l’un de ses joueurs… pour le voir partir cet été

Il y a quelques jours, nous vous annoncions que le Real Madrid était prêt à payer Eden Hazard pour le voir quitter son club. Et Manchester United serait prêt à en faire de même ! Selonle Daily Mail, le club anglais aurait décidé de sortir le chéquier afin de se débarrasser le plus rapidement possible d’Harry Maguire. Les Red Devils proposeraient près de 11,6 millions d’euros à leur défenseur de 30 ans afin qu’il quitte le club cet été, alors qu’il lui reste encore deux ans de contrat (jusqu’en 2025). Une somme énorme, qui équivaut à peu près à une année de salaire pour Maguire, recruté à l’été 2019 à Leicester pour 87 millions d’euros.

L’international anglais n’entre pas dans les plans de son entraîneur Erik ten Hag, qui lui préfère Raphaël Varane, Victor Lindelöf, Luke Shaw ou Lisandro Martinez. Harry Maguire a tout de même fait 31 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues), mais régulièrement comme remplaçant. Titulaire à seulement à huit reprises en Premier League, il n’a été aligné qu’une seule fois lors des sept dernières journées (dont quatre où il est resté sur le banc).