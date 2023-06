Mercato: Harry Kane veut absolument quitter Tottenham et aurait choisi son futur club

Après la défaite de Tottenham 3-1 face à Brentford le 22 mai dernier, Harry Kane avait sorti cette phrase : « Il y a un gros été à venir et beaucoup de choses doivent changer ici pour recommencer à réussir. En fin de compte, mon objectif est maintenant de profiter au maximum de cette dernière semaine et d’essayer de terminer par une victoire à Leeds dimanche ».

Ce dernier est en plus de cela en fin de contrat dans un an. Pour Tottenham, c’est le dernier été pour le laisser partir en échange d’une belle indemnité de transfert. On parle tout de même d’une somme avoisinant les 100 millions d’euros. Quatre clubs se sont dégagés pour tenter d’enrôler l’attaquant anglais : le Real Madrid, Manchester United, le Bayern Munich et le PSG. Le choix du principal intéressé s’est arrêté à en croire les informations de The Sun ces derniers jours.