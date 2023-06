Thierry Dailly réagit après son licenciement du RWDM: «Je suis stupéfait et je nie en bloc toutes les accusations de John Textor»

Thierry Dailly dément les accusations portées à son encontre par John Textor et travaille à une réponse avec « des professionnels ». Il assure que son « ombre continuera à planer sur le RWDM » dont il reste administrateur et actionnaire.

Évincé du RWDM par son partenaire américain John Textor qui l’accuse entre autres choses de détournement de fonds du club, d’abus de pouvoir et de comportement violent et intimidant, Thierry Dailly a tenu à réagir depuis l’Espagne où il est actuellement. « Je suis stupéfait par ce que j’ai lu dans ce communiqué », nous dit d’emblée l’homme qui a fait renaître le RWDM en juin 2015. « C’est anormal de lire ce genre de choses, mais cela ne m’étonne pas venant de cette personne. Il a de grosses émotions et ce n’est pas étonnant quand on est dans le football depuis peu comme c’est son cas. Mais ce sont de très graves mensonges, ce qu’il évoque dans son communiqué. Agressivité, détournement, c’est énorme. »