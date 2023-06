Standard: Philip Zinckernagel et Marlon Fossey seront bien là pour la dernière de la saison face à la Gantoise

La fin de la saison pour le Standard. Et enfin a-t-on envie de dire ! Pour cette dernière, Marlon Fossey et Philip Zinckernagel se sont entraînés normalement et sont aptes pour ce dernier match face à la Gantoise.

Stipe Perico et Siebe Dewaele ne seront, eux, pas là pour cette dernière qui n’a plus aucun intérêt pour la suite de la saison.