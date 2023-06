Mondial de basket 3x3: les Belgian Lions s’inclinent face à la Pologne et encaissent une seconde défaite

Dennis Donkor (7 pts), Caspar Augustijnen (3 pts, 3 rebonds), Bryan De Valck (4 pts, 3 rebonds) et Thibaut Vervoort (1 point, 3 rebonds) se sont inclinés 15-21 face aux Polonais qui, bredouille mardi lors de la première journée avec un 0/2, ont créé l’exploit de battre la Lituanie 22-21 après prolongation plus tôt dans la journée.

Porto Rico avait lui écarté Israël 20 à 16 dans un groupe C où les positions sont très serrées.

La Belgique (N.5) doit encore jouer contre Porto Rico (N.16) à 15h25, dans la foulée de Lituanie/Israël.

Mardi, les Belges ont battu Israël (N.14) 21-18 puis se sont inclinés face à la Lituanie (N.3), vice-championne du monde en titre, 22-18.

Le premier de chaque poule rejoint directement les quarts de finale. Le deuxième et le troisième affrontent le troisième et le deuxième d’un autre groupe. Celui des Belges croisera avec la poule B composée des États-Unis (N.2), de la Lettonie (N.7), de l’Autriche (N.9), de la Slovénie (N.15) et de l’Australie (N.17).

Les médaillés décrochent leur billet pour les tournois olympiques de qualifications pour les JO 2024 à Paris.