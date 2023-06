Jessica Pegula se méfie d’Elise Mertens avant le 3e tour de Roland-Garros: «C’est une joueuse très difficile à manœuvrer»

Jessica Pegula (WTA 3). Telle sera l’adversaire d’Elise Mertens (WTA 28), ce vendredi au troisième tour à Roland Garros. L’Américaine, 29 ans, quart de finaliste en simple et finaliste en double l’an dernier, a battu pour sa part par abandon après un set l’Italienne Camila Giorgi (WTA 37), blessée au genou.

« Je n’avais jamais atteint une finale du Grand Chelem, que ce soit en simple ou en double. J’ai vécu un moment magique », a-t-elle expliqué. « En plus, Coco (NdlR : Gauff, sa partenaire en double) avait joué la finale en simple. Je veux évidemment faire mieux. J’avais affronté Iga (NdlR : Swiatek). C’est la meilleure dans ce tournoi. J’essaie de faire le vide dans les grands événements. Mon service et mon retour sont très importants. Il y avait beaucoup de vent, mais la terre battue est agréable. Elle est plus rapide avec le soleil. Et je n’ai pas laissé beaucoup d’énergie, ce qui est toujours bien. »

Jessica Pegula, dont les parents sont les propriétaires de l’équipe de foot américain de NFL des Buffalo Bills, n’a encore jamais battu Elise Mertens en deux précédentes confrontations sur le circuit, malgré trois balles de match au tournoi de Dubaï en février 2021. Elle espère donc que la troisième fois sera la bonne.