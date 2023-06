Seppe Cuypers, le coach d’Elise Mertens: «Je pense vraiment qu’Elise peut redevenir 20e voire 15e mondiale»

Lâcher les chevaux : c’est l’expression choisie pour guider Elise Mertens, ce vendredi midi sur le Central, si elle veut créer l’exploit d’une qualification pour les huitièmes de finale contre l’Américaine Jessica Pegula, 3e mondiale à 29 ans.

Arrivée sur la pointe de la raquette à Auteuil, après deux premiers tours remportés sans la manière, la Limbourgeoise n’a pas d’autre choix que de sortir le grand jeu. Car elle a beau mener 2-0 dans les duels précédents, les trajectoires de performances se sont plutôt inversées, ces deux dernières années, entre Elise et la fille du milliardaire américain Terrence Pegula, propriétaires de plusieurs clubs de sport, dont les Buffalo Sabres (Hockey américain) et des Buffalo Bills (Foot US).