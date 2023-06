Qu’ils soient champions ou pas, les joueurs de l’Antwerp seront honorés sur la Grand-Place d’Anvers lundi

Les joueurs de l’Antwerp seront mis à l’honneur sur la Grand-Place d’Anvers lundi peu importe le résultat du match décisif pour le titre dimanche à Genk, a confirmé le club jeudi.

« Évidemment, nous allons jouer pour gagner à Genk mais avec la Coupe de Belgique déjà en poche et une place dans le top 3 assurée en championnat, nous attendons nos supporters sur la Grand-Place d’Anvers pour les remercier de leur soutien inconditionnel. Les joueurs et le staff partiront à 18h30 de la Steenplein dans un bus ouvert et rejoindront la Grand-Place via le Suikerrui. Ils seront reçus à la maison communale à 19h00 avant de partager un moment avec les supporters sur le balcon », a précisé le club.