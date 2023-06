Abdoul Fessal Tapsoba et Denis Dragus vont revenir au Standard: leurs options d’achat n’ont pas été activées

Si Noë Dussenne et Gojko Cimirot, en fin de contrat, mais aussi Steven Alzate et Philip Zinckernagel, dont les prêts sans option d’achat arrivent à échéance, s’apprêtent à quitter Sclessin, ce sera plus que probablement aussi le cas de Kostas Laifis, qui avait vidé son casier il y a deux bonnes semaines déjà pour repartir à Chypre pour des raisons d’ordre privé. C’est que l’international chypriote pensait être arrivé au bout de son contrat, sans savoir que celui-ci renfermait une option d’un an supplémentaire qui avait été levée par l’ancienne direction. Du coup, Laifis, qui est lié au Standard jusqu’au 30 juin 2024 mais souhaite quitter les bords de Meuse après les avoir arpentés durant sept longues années, devra obtenir l’aval de sa direction avant de relever un nouveau défi.

Tous les cinq croiseront la route d’Abdoul Fessal Tapsoba et de Denis Dragus, qui eux rentreront au bercail, plus que vraisemblablement en transit.