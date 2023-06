Roland-Garros: Iga Swiatek débute lentement puis déroule au 2e tour face à Claire Liu

La Polonaise, qui a fêté mercredi ses 22 ans, N.1 mondiale et tenante du titre, a dominé l’Américaine Claire Liu (WTA 102) en deux manches : 6-4 et 6-0. La fin de la rencontre est intervenue après 1 heure et 29 minutes.

La Californienne a bien défendu ses chances en début de rencontre revenant de 3-0 à 3-3 dans la manche initiale mais n’a pu éviter ensuite une troisième défaite en autant de rencontres face à la tête de série N.1 de la Porte d’Auteuil.

Swiatek sera défiée pour une place en huitièmes de finale par la Chinoise Xinyu Wang (WTA 80) qui a éliminé la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 80) 7-6 (7/5) et 6-2.