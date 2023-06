Qui remportera le titre en Pro League? Ce que pensent nos experts

Avant la dernière journée décisive, nous avons demandé leur pronostic à 25 personnalités du football belge : 16 d’entre eux voient l’Union sacrée ce dimanche, 5 votent Genk et 4 misent sur l’Antwerp.

Qui sera champion de Belgique à l’issue de la dernière journée des Champion’s Playoffs ? La question peut paraître simple et n’a que trois réponses possibles : l’Antwerp, l’Union ou Genk.

Pourtant, cette interrogation est loin d’être simple et certaines personnalités du football belge que nous avons contactées ont préféré ne pas y répondre. Trop d’incertitudes, de paramètres sur lesquels les équipes n’ont pas de prise. D’autres se sont prêtées au jeu. Et deux tiers des experts (16 sur 25) ont désigné l’Union, pour 5 voix à Genk et 4 à l’Antwerp, pourtant la seule équipe qui a son sort entre les mains !

Qui aura raison ? Réponse ce dimanche sur le coup de 20h15.

Ils votent l’Union

Paul Van Himst