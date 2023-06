Surprise à Roland-Garros: après un incroyable duel, Jannik Sinner se fait sortir au deuxième tour par Daniel Altmaier, 79e mondial

Daniel Altmaier, 79e mondial, s’est offert le 9e joueur du monde l’Italien Jannik Sinner au 2e tour des Internationaux de France de tennis, jeudi sur la terre battue de Roland-Garros.

À l’issue d’une bataille de cinq manches 6-7 (0/7), 7-6 (9/7), 1-6, 7-6 (7/4) et 7-5, qui a duré 5 heures et 26 minutes, l’Allemand a obtenu son ticket pour les seizièmes de finale à sa 5e balle de match, non sans avoir écarté deux balles de match dans le 4e set face au Transalpin, classé 8e tête de série.

Au premier tour du dernier US Open, l’Allemand, au magnifique revers à une main, avait déjà résisté au service et au coup droit de Sinner pendant cinq sets avant de s’incliner. Le protégé de l’Argentin Alberto Mancini (ex-N.8 mondial en 1989) fait mieux sur le court Suzanne Lenglen.

Sinner, 21 ans, malgré une grande irrégularité a trouvé les ressources pour renverser le cours du 4e set, de 3-0 à 4-5, et s’offrir deux balles de match sur son service. Altmaier, 24 ans, qui a atteint les huitièmes de finale dans ces Internationaux de France en 2020 après être passé par les qualifications, n’a rien lâché et a arraché un cinquième set en gagnant le troisième tie-break du match.

Menant 5-3 dans celui-ci, Altmaier a vu le finaliste cette année à Miami (battu par Daniil Medvedev après avoir sorti Carlos Alcaraz en demie) et demi-finaliste à Monte-Carlo (cédant face à Holger Rune), revenir à 5-5 et se créer trois balles de tie-break final.