Dans LéNA cette semaine: enseignants, cachez cet art dénudé que je ne saurais voir

Aujourd’hui, force est de constater que notre regard sur la nudité a changé. Même si le conservatisme est plus présent aux Etats-Unis, en Europe, nous sommes dépendants des règles dictées par l’algorithme américain. Comment en parler aux jeunes, au cœur de ces débats qui font rage sur internet ? A fortiori en cours d’histoire de l’art, où sexes et tétons sont illustrés à foison.

« Il y a des limites dans cet enseignement », avoue Linda di Mare, professeure en histoire de l’art à Genève. « Il faut prendre en compte la sensibilité et la maturité artistique des élèves. » Si le ressenti s’avère trop dérangeant, l’enseignante n’insiste pas. Mais elle n’a jamais connu cette situation. La gêne se manifeste davantage lorsque des corps masculins sont dévoilés. « Quand je montre le David de Michel-Ange, il y a toujours des rires, des moqueries. Les jeunes hommes n’ont pas l’habitude de voir leur corps dévoilé ainsi. Il y a tout de suite un focus sur le sexe, jugé trop petit. J’explique en quoi c’était l’idéal de l’époque et on passe à autre chose. »

C‘est surtout la conscience féministe qui bouscule l’enseignement. « Où sont les femmes peintres ? », demandent régulièrement les élèves d’Anne Vonèche au Centre de formation professionnelle des arts à Genève. « J’explique qu’à l’époque, les femmes n’avaient pas le droit de voir d’autres femmes nues, et encore moins des hommes », répond-elle.

Le nouveau combat se situe dans la volonté de ne plus sexualiser les corps, en particulier ceux des femmes. Que ce dernier ne serve plus exclusivement qu’à combler les attentes du regard masculin. Même lorsqu’il est dénudé.

