Bonne nouvelle pour Will Still: l’ancien adjoint du Standard prolonge à la tête du Stade de Reims jusqu’en 2025 (vidéo)

Le Belgo-britannique, 30 ans, était arrivé au début de la saison 2022-2023 en tant que T2 à Reims, après un premier passage en 2021 dans les mêmes fonctions. D’abord adjoint de l’Espagnol Oscar Garcia, Will Still est devenu entraîneur principal en octobre 2022 à la suite de l’éviction de Garcia par la direction rémoise.

Juste après sa nomination a débuté une incroyable série de 19 matchs sans défaite, qui s’était arrêtée le 19 mars à Marseille (1-2). À une journée de la fin, le Stade de Reims est 11e avec 51 points et sûr de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Le club recevra Montpellier samedi pour la dernière journée (21h).

Son frère Nicolas Still, 26 ans, le rejoindra pour la saison 2023-2024 en tant qu’adjoint, après avoir été T2 de son autre frère Edward à Charleroi et Eupen la saison passée. Samba Diawara et Alberto Escobar, qui travaillaient déjà aux côtés de Will Still, feront toujours partie du staff rémois.