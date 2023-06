Greet Minnen après sa victoire au premier tour du double de Roland-Garros: «Le gazon devrait me permettre de retrouver le Top 100»

La Belge a gagné, 7-5, 5-7, 6-4 sur le Court nº4, associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 47) contre l’Égyptienne Mayar Sherif (WTA 271) et la Slovène Tamara Zidansek (WTA 67).

« C’est toujours chouette de pouvoir jouer à Roland-Garros, même si ce n’est qu’en double », a-t-elle confié à Belga. « Je garde d’ailleurs de bons souvenirs de notre parcours qui nous avaient menées jusqu’en quart de finale. C’était totalement inattendu. Ce ne fut une entrée en matière facile, mais je suis très heureuse d’avoir gagné ce match. Ce fut plus une question de mental. Nous avions l’avantage dans le troisième set et beaucoup d’occasions, mais elles sont chaque fois revenues. Nous étions toutefois la paire la plus agressive et en double, c’est très important. »

Greet Minnen aurait évidemment aussi aimé disputer le simple, mais elle n’a pu être repêchée comme lucky loser à la suite de sa défaite au dernier tour des qualifications, jeudi passé, contre l’Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 144).