Le Rallye de Sardaigne, déjà un tournant pour Thierry Neuville

Il s’y est déjà imposé à deux reprises (2016 et 2018), apprécie son parcours tortueux, technique et parfois cassant, et s’y présente avec une bonne position de départ (5e), à l’image de ses deux équipiers, Lappi et Sordo, qui s’élanceront juste après lui : Thierry Neuville aborde le rallye de Sardaigne dans des conditions de prime abord idéales. Et il en a bien besoin, car après les deux piètres résultats enregistrés coup sur coup en Croatie (sortie, 5 points), puis au Portugal (problème moteur, 10 points), le leader de l’équipe Hyundai a intérêt à ne pas se laisser décrocher.