Même si elle n’a plus battu une Top 5 depuis mai 2021, Elise Mertens veut créer l’exploit à Roland-Garros

Elise Mertens, elle, n’a pas réussi à réaliser cette progression, malgré une belle régularité en Grand Chelem, où elle a déjà atteint les demi-finales, à l’Australian Open en 2018, et les quarts de finale à l’US Open en 2019 et 2020. La nº1 belge, dont le meilleur classement fut une 12e place, n’a ainsi plus battu une joueuse du Top 5 depuis mai 2021. C’était la Romaine Simona Halep, sur la terre battue de Madrid.

« J’ai fait beaucoup de troisième et quatrième tours (cette année). J’ai atteint les demi-finales à Monterrey », a-t-elle expliqué. « Mais c’est vrai que je dois battre des joueuses du top si je veux aller plus loin, atteindre des quarts de finale. Je suis heureuse d’avoir gagné en deux sets. L’énergie est bonne. J’aurais pu attaquer plus en coup droit, mais comme pour le service, c’était mieux qu’au premier tour. Les sensations reviennent. Cela doit me donner confiance. Tout est possible. »