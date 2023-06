Red Lions: l’envie retrouvée de Tom Boon

Remettre l’ouvrage sur le métier. Voilà l’un des crédos des Red Lions qui sont de retour à Londres pour disputer 2 nouvelles rencontres de Pro League face à l’Inde, vendredi (15h40), et à la Grande-Bretagne, dimanche (13h40). Michel van den Heuvel et son staff ont emmagasiné un maximum d’informations lors des duels disputés, le week-end dernier, et le Néerlandais attend naturellement de ses protégés une progression par rapport aux 2 dernière sorties. Un groupe dans lequel on retrouve Felix Denayer, Gauthier Boccard et Tom Boon de retour de vacances. Une pause qui a fait le plus grand bien à l’attaquant du Léopold qui avait besoin de cette parenthèse en famille pour recharger les batteries. « L’envie est bien revenue après 7 jours de repos total, précise d’emblée Tom Boon. « Je suis prêt à en découdre et c’est cela l’essentiel. C’était très important de pouvoir disposer de cette période sans hockey pour recharger les batteries. La saison a été extrêmement longue et ce break était nécessaire aussi bien physiquement que mentalement.