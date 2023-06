Cristiano Ronaldo sur le départ d’Al-Nassr? Le Portugais s’exprime sur sa situation en Arabie saoudite

Le quintuple Ballon d’or, qui a signé fin décembre dans le club saoudien, a ainsi semblé couper court aux rumeurs de ces derniers jours faisant état d’un éventuel prêt à Newcastle, propriété d’investisseurs saoudiens, qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

« Je suis heureux ici, je veux continuer ici et je continuerai ici », a assuré Ronaldo lors d’un entretien accordé à la Saudi Pro League, la ligue de football professionnel du royaume.

« Je pense que s’ils continuent à faire le travail qu’ils souhaitent faire ici, le championnat saoudien pourra être l’un des cinq meilleurs du monde dans cinq ans », a-t-il continué.

Ronaldo a marqué 14 buts en 16 matches dans le championnat saoudien, mais le club de Ryad a terminé à la deuxième place du classement derrière le champion, Al-Ittihad.

Fin décembre 2022, l’ancien buteur de Manchester United et du Real Madrid avait signé un contrat de deux ans et demi en faveur d’Al Nassr pour un montant estimé à plus de 400 millions d’euros.

Depuis, la star portugaise a reconnu que certaines pratiques locales l’avaient surpris, telles des séances d’entraînement nocturnes pendant le mois du ramadan.

« En Europe, nous nous entraînons plutôt le matin, alors qu’ici nous nous entraînons l’après-midi, ou le soir, et pendant le ramadan, nous nous entraînons à 22h00 », a-t-il noté. « C’est étrange, mais cela fait partie d’une expérience, de souvenirs. J’aime vivre ces moments parce que l’on apprend de ces choses-là. »