Van Bommel, Geraerts et Vrancken: les coachs des trois candidats au titre passés au crible

Ils sont encore trois mais il n’en restera qu’un. Dimanche, l’Antwerp, l’Union et Genk se disputeront le titre. Ce sera aussi une lutte à couteaux tirés entre trois entraîneurs : van Bommel, Geraerts et Vrancken. Un seul soulèvera le trophée…

S’ils partageaient la même position sur le terrain durant leur première carrière – milieu défensif –, ils ne pourront pas en faire autant au terme de la dernière journée des Champions Playoffs. Dimanche, aux alentours de 20h30, on saura qui de Mark van Bommel, Karel Geraerts ou Wouter Vrancken aura réussi à mener ses troupes au sommet du football belge en cette épique et haletante saison 2022-2023. Trois entraîneurs dont le point commun ne s’arrête pas à cette volonté de coiffer sur le poteau les deux autres coaches encore en lice. Tous les trois dans la quarantaine, van Bommel, Geraerts et Vrancken ont assuré leur place sur le podium du championnat alors qu’ils ont pris les rênes de leur formation l’été dernier.