NBA: Denver bat Miami lors du premier match de la finale, Nikola Jokic en grande forme (vidéos)

« On ne s’attend pas à ce que ce soit facile quand on arrive en finale. C’est un grand défi. Mais il faudra en faire plus. Nous allons nous mettre au travail et voir ce que nous pouvons faire de mieux, de plus fort, avec plus d’effort », a promis l’entraîneur floridien Erik Spoelstra, qui devra en effet trouver des solutions pour répondre à la puissance et à la variété offensives des Nuggets d’ici la deuxième rencontre prévue dimanche, toujours à Denver.