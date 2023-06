Opéré, Yannick Carrasco a peut-être joué son dernier match avec l’Atlético avant de rejoindre le Barça… ou la Premier League

Le Barça semble être la piste toute tracée, d’autant plus que Marca indique que le club catalan tient une option d’achat préférentielle de 19 millions d’euros. Cet accord a été conclu en janvier dernier alors que les Colchoneros souhaitaient calmer les envies de départ du Belge lors du mercato hivernal. Mais voilà que le marché des transferts estival va bientôt ouvrir ses portes, et la donne pourrait avoir changé vu les prestations du joueur en deuxième partie de saison.

Ce n’est pas un secret : Yannick Carrasco est dans le viseur du FC Barcelone. Le Diable rouge termine sa saison 2022-2023 avec 7 buts et 3 passes décisives en Liga, se montrant particulièrement prolifique depuis ces trois derniers mois. Et il pourrait bien avoir porté le maillot de l’Atlético Madrid pour la dernière fois dimanche dernier face à la Real Sociedad puisqu’il devrait être absent face à Villarreal suite à une opération au nez pour corriger des problèmes respiratoires. Dès lors, quelle suite pour la carrière de Carrasco ?

Car, même si ce « pacte » existe entre les deux clubs espagnols, l’Atlético sait bien que le Barça peut encore changer d’avis et ne pas poursuivre ses avances. Et dans ce cas, le club ne fera pas de cadeaux aux autres prétendants ! Plusieurs équipes en Premier League pourraient notamment se positionner pour récupérer Carrasco. Les moyens financiers sont bien plus importants en Angleterre et régler la clause libératoire de 60 millions devrait moins poser problème. Dans le cas contraire, l’ailier restera, au plus grand bonheur de Simeone, une saison de plus en attendant la fin de son contrat en juin 2024.