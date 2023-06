Cinq ans après l’épopée russe, le visage des Diables rouges a bien changé

Le 14 juin 2018, dans un stade Olympique de Moscou à guichets fermés, le coup d’envoi de la Coupe du monde était lancé. Les Diables rouges ont quitté le pays des tsars, un mois plus tard, avec une médaille de bronze dans la valise. C’est la meilleure performance de l’histoire du pays dans la compétition la plus prestigieuse qu’il soit. Mais depuis, les choses ont bien changé. Entre retraites, baisses de forme et montées en puissance, que sont devenus les joueurs qui ont marqué l’histoire de toute une nation en 2018 ?