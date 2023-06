Euro U21: Debast, Lavia, Bakayoko et De Ketelaere repris dans la sélection de Jacky Mathijssen

Jacky Mathijssen a dévoilé ce vendredi la sélection provisoire belge pour l’Euro U21 qui se tiendra du 21 juin au 8 juillet prochain en Géorgie et en Roumanie. Parmi les Diablotins repris, on retrouve plusieurs joueurs qui avaient déjà évolué avec l’équipe première tels Zeno Debast, Charles de Ketelaere, Johan Bakaroko ou encore Romeo Lavia. Les Diables rouges jouant contre l’Autriche et en Estonie les 17 et 20 juin, ils ne seront donc pas disponibles pour ces matches.

Cette liste est encore provisoire, la version définitive étant attendue pour le 14 juin.

Les Diablotins sélectionnés par poste :

Gardiens : Maxime Delanghe, Senne Lammens & Maarten Vandevoordt

Défenseurs : Ameen Al-Dakhil, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Louis Patris, Ewoud Pletinckx, Hugo Siquet & Ignace Van der Brempt