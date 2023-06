Taylor Fritz hué par les fans français à Roland-Garros: quand le public gâche le spectacle (vidéos)

Depuis que Roland-Garros a eu l’idée (forcément économique) de se lancer dans la course aux night-sessions, qu’on pratique aussi à Melbourne et à New York, les polémiques n’ont cessé de pleuvoir. Surtout, liées à la programmation : les matches sur terre battue peuvent parfois durer tellement longtemps qu’il est difficile d’envisager deux matches (dames et hommes) dans les nuits encore froides de mai-juin, à Roland-Garros, là où les étés de l’US Open ou de l’Open d’Australie le permettent (et on ne parle même pas des horaires du métro parisien).