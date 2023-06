Eden Hazard fera ses adieux aux supporters des Diables rouges lors de Belgique – Autriche

Eden Hazard pourra goûter une dernière fois à l’ambiance endiablée du Stade Roi Baudoin. Ce 17 juin à l’occasion du match Belgique – Autriche, l’ancien capitaine des Diables rouges sera mis à l’honneur suite à l’annonce de sa retraite internationale en décembre dernier. L’occasion pour le Brainois de faire ses adieux aux supporters belges, dont il était l’un des chouchous depuis ses débuts en 2008.

Un DJ sera présent pour lancer la fête et un tifo géant est également prévu, annonce l’Union belge de football. À la mi-temps, Hazard fera un tour d’honneur dans le stade et en fin de match, il se joindra aux autres Diables rouges pour botter 33 ballons dans le public, en l’honneur de chaque but qu’il a marqué sous le maillot national.