Teuma, Boniface et Vertessen incertains pour le choc entre l’Union et Bruges

Dimanche (18h30), face au FC Bruges, l’Union Saint-Gilloise peut être championne de Belgique pour la première fois depuis les années 30. Pour ce faire, les choses sont simples pour les Bruxellois : battre Bruges et espérer que l’Antwerp n’en fasse pas autant à Genk. La mission n’est pas impossible pour des Unionistes qui performent depuis deux saisons au sein de l’élite.

Ce qui est sans doute le plus compliqué pour Karel Geraerts, c’est de savoir sur qui il pourra compter pour ce dernier match de la saison. S’il est d’ores et déjà acquis que ce sera sans Siebe Van Der Heyden – blessé à l’épaule, il a été opéré en début de semaine –, il y a encore des interrogations concernant Teddy Teuma, Victor Boniface et Yorbe Vertessen. « Je vais attendre le dernier entraînement de ce samedi avant de faire ma sélection », indique Karel Geraerts avant de donner plus d’informations concernant les cas de chacun. « J’ai un espoir pour Teuma mais il faudra voir comment cela se passe dans sa tête. Pour Boniface et Vertessen, ils ne sont pas encore entraînés avec nous cette semaine et on verra samedi ce qu’il en est. »