Luton Town en Premier League la saison prochaine, le conte de fée d’un club si authentique

Des numéros écrits au feutre sur des sièges usés par le temps, des tribunes si proches du terrain que les supporters peuvent toucher les joueurs, des projecteurs désuets et des poteaux métalliques qui gâchent la vue, le Kenilworth Road, antre de Luton Town depuis 1905, accueillera, la saison prochaine, les plus grandes équipes du football anglais. Bien loin du très moderne stade de Wembley, dans lequel les Lutoniens ont exulté, samedi, après le tir au but manqué par Frankaty Dabo propulsant Luton en Premier League, le « Kenny » est un vestige du football d’un autre temps. Archaïque pour certains, authentique pour d’autres, ce stade respire le football. « C’est la vraie vie, le vrai football. C’est l’histoire et la tradition qui se déroulent ici. Ce n’est pas un stade stérile. C’est vivant, c’est émouvant, c’est la joie et les larmes. Si vous ne pouvez pas l’accepter, c’est que vous n’aimez pas le football », déclare Gary Sweet, directeur général du club, à The Athletic.