Elise Mertens après son exploit à Roland-Garros: «Je suis tellement fière d’être à nouveau en huitièmes de finale»

Après deux premiers tours où elle se cherchait un peu, Elise Mertens (28e) a su retrouver son meilleur tennis pour réussir l’exploit d’éliminer l’Américaine Jessica Pegula, 3e joueuse mondiale, sur le score sans appel de 6-1, 6-3, et ainsi de se qualifier pour la troisième fois en 8es de finale à Roland-Garros (après 2022 et 2018). Elle affrontera dimanche la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, finaliste de Roland-Garros 2021 et retombée au 333e rang mondial.

« C’était un très bon match de ma part », souriait la Limbourgeoise après avoir dominé Pegula sur le Central. « Je savais que je devais montrer un autre niveau de jeu que lors de mes deux premiers tours. Durant le premier set, tout rentrait ! Que ce soit au service et dans le jeu. Je jouais agressivement, j’allais au filet, je courais sur toutes les balles et je ne commettais pratiquement pas de fautes ! Même mentalement, j’étais présente et notamment sur mes premiers services. Elle ne trouvait pas de solution. »

Mais Mertens est restée vigilante, sachant très bien que son adversaire « allait réagir dans la deuxième manche. » « Et elle a, de fait, augmenté son niveau de jeu », poursuite la Belge. « Je m’y attendais, je savais avant ce match que ce n’est jamais fini contre elle et j’étais peut-être un petit peu plus nerveuse, naturellement. Ça fait toujours quelque chose d’affronter une joueuse mieux classée au 3e tour d’un Grand Chelem. À 4-3, dans cette deuxième manche, c’était vraiment un jeu décisif sur mon service (NDLR : Elise a sauvé trois balles de 4-4). C’était vraiment le jeu que je devais absolument gagner dans ce set, je me suis battue et je l’ai fait. J’ai pu me relâcher et continuer de prendre avantage du vent qu’il y avait sur le Central, ce vendredi. Je suis très contente d’avoir su gagner en deux sets. Je suis tellement fière d’être en huitièmes de finale, ici, à Roland-Garros où j’ai l’impression de jouer à domicile grâce au public belge, mais aussi français ! Je suis vraiment heureuse de mon niveau, et maintenant, je vais aller jouer mon premier match de double… »