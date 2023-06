Euro Espoirs: les Diablotins avec Charles De Ketelaere mais sans Loïs Openda

Jacky Mathijssen a convoqué, de façon provisoire, un groupe de 23 Diablotins pour le championnat d’Europe qui débute le 21 en juin en Géorgie et en Roumanie.

Entre ambition sportive et contrainte dictée par les Diables, Jacky Mathijssen a composé un groupe de 23 joueurs qui représenteront la Belgique lors de l’Euro Espoirs, qui démarre le 21 juin en Géorgie et en Roumanie. Pour le coup, le sélectionneur des Diablotins peut se réjouir de pouvoir profiter de garçons qui ont déjà une expérience chez les A, à commencer par Charles De Ketelaere.

Déjà appelé à douze reprises avec les Diables rouges, le joueur de l’AC Milan (22 ans) est un renfort de choix. Visiblement, Domenico Tedesco a jugé qu’il pouvait se passer de ses services, tout en se gardant certainement le droit de le rappeler si besoin, au dernier moment.

Le sélectionneur national et Jacky Mathijssen donneront plus d’explications sur ces choix, ce mardi à Tubize, à l’occasion de l’annonce de la sélection des « A » pour les matches de qualification pour l’Euro 2024, contre l’Autriche (17 juin) et l’Estonie, à Tallinn (20 juin).