Olivier Vandecasteele, Gaston et les Fagnes: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Olivier Vandecasteele

Comment ne pas saluer ici le retour au pays de notre compatriote ? Toute la population s’est réjouie de cette libération, alors nous aussi, forcément. Et puis cet épilogue sent tellement bon notre chère Belgique. Qui a-t-on vu commenter le rapatriement de l’otage des Iraniens ? Des constitutionnalistes, bien sûr ! Et ça, à tous les coups, à Téhéran, ils y pigent que dalle.

Gaston

Dupuis pourra publier un nouvel album du plus célèbre gaffeur de la BD. Fin de la polémique. Bonne ou mauvaise nouvelle pour l’héritage moral de Franquin ? On verra à l’usage s’il s’agit d’une boulette digne de Gaston. L’affaire doit en tout cas être réglée dans les moindres détails juridiques : c’est Monsieur de Mesmaeker qui a rédigé le contrat.