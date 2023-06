Philippe Albert préface la course au titre: «La meilleure équipe depuis deux ans, c’est l’Union»

Super joker : avantage Genk, « Paintsil n’a presque pas d’équivalent »

Si je dois ne citer qu’un joueur par équipe susceptible de faire la différence, c’est assurément le nom de Joseph Paintsil qui me vient en premier lieu à l’esprit. Le Ghanéen est un joueur d’impact qui a pris de l’amplitude cette saison. Il est tout simplement formidable et n’a pratiquement pas d’équivalent dans notre championnat. Si j’ai une pièce à mettre, c’est sur lui que je la joue pour voir Genk faire la différence et émerger.

Juste derrière lui, je place Victor Boniface, le buteur de l’Union. En pleine possession de ses moyens, je l’aurais même positionné en nº1 mais ce n’est, hélas pour l’Union, pas le cas. Même diminué, son panel de qualités est tellement étendu qu’à tout moment, il peut faire parler soit son volume de jeu, soit sa puissance, soit son efficacité devant le but. Là aussi, il n’a que très peu d’équivalent sur nos pelouses.

À l’Antwerp, le facteur X à mes yeux se nomme Michel-Ange Balikwisha : l’attaquant belgo-congolais a pris le temps de prendre ses repères la saison dernière au Bosuil et est devenu un cadre de l’équipe à part entière. Ce match à quitte ou double est taillé sur mesure pour lui car à un moment, Genk va devoir se livrer car il est dans l’obligation absolue de l’emporter, là où en fonction du score à Union-Bruges, l’Antwerp va peut-être pouvoir se contenter de gérer. Avec la vitesse de Balikwisha, ça peut faire très mal dès que les espaces vont s’ouvrir. Surtout du fait que les latéraux limbourgeois ont déjà un penchant très offensif par nature. »

Qualités sportives : avantage Union, « L’Union a un bloc solide et des individualités taillées pour ce match »