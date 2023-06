Panne offensive pour les Red Lions, battus sévèrement par l’Inde (5-1)

Un nouveau duel face à l’Inde qui devait permettre aux joueurs belges de retrouver leurs sensations et de poursuivre le travail entrepris lors des 2 précédents duels de Pro League. Mais la rencontre débutait de manière catastrophique puisque les numéros 2 mondiaux étaient cueillis à froid sur la première occasion indienne après une perte de balle dans le milieu de terrain. Prasad Vivek Sagar ne se privait pour ouvrir le score après un beau travail personnel. Un but qui réveillait d’emblée les protégés de Michal van den Heuvel qui se montraient ensuite bien appliqués même si le dernier geste n’était pas suffisamment assuré.

Pour ce deuxième week-end de Pro League, à Londres, les Red Lions récupéraient 3 cadres de retour dans l’équipe (Felix Denayer, Tom Boon et Gauthier Boccard) mais ils devaient toujours se passer des champions de Hoofdklasse avec Pinoké, Alexander Hendrickx, Florent van Aubel et Sebastien Dockier ainsi que de Arthur Van Doren, lui aussi au repos, et de Vincent Vanasch, qui dispute le Final 4 avec Cologne, ce week-end. En revanche, ils accueillaient Shane McLeod qui officiait donc, la toute première fois, comme T2, après sa consultance de 6 mois à Hambourg.

Un très décevant 0 sur 10 sur penalty

Mais, à la 20e minute, c’est bien Harmanpreet qui doublait l’avance des siens, sur penalty, alors que la Belgique semblait prête à recoller au score. Les Red Lions étaient bien en place mais cela manquait cruellement de réalisme dans le cercle. Au contraire des ouailles de Craig Fulton qui inscrivaient le numéro 3 via Rohidas Amit. Et ce n’était pas encore terminé puisque 37 secondes avant le retour aux vestiaires, sur leur 3e penalty, les Indiens faisaient 4-0 via Harmanpreet Singh sur rebond. Le manque d’intransigeance défensive se payait cash.

En seconde période, la Belgique tentait rapidement de se relancer dans la partie en se montrant très offensif. Mais c’était à nouveau la qualité de la finition qui faisait défaut dans ce troisième quart d’heure malgré beaucoup de bonne volonté. C’est finalement à la 46e minute que William Ghislain était récompensé de sa prestation générale dans cette rencontre. Les Red Lions obtenaient un 9e penalty mais cela ne rentrait toujours pas et l’absence d’Alexander Hendrickx se payait cash. Et à 50 secondes du coup de sifflet final, l’Inde inscrivait un dernier but via Dilpreet Singh. Une dernière réalisation à l’image du match avec un manque cruel d’agressivité dans le cercle et un marquage insuffisant (5-1). Le tout dernier sleep de Tom Boon ne donnait rien.