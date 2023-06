Anthony Moris avant Union-Bruges: «À cause du match de dimanche, je ne vais plus chercher mes enfants à l’école»

À quelques heures du match le plus important de sa carrière, Anthony Moris est détendu comme en témoignent ses nombreuses blagues face à la presse. Sans doute qu’il puise cette force de relativiser l’enjeu de cette dernière joute dans son parcours de galérien. Entre les périodes sans club et les blessures aux ligaments croisés, le portier de l’Union n’a pas connu une carrière de tout repos. Il espère la couronner en décrochant le titre face aux Blauw en Zwart.

Anthony Moris, avez-vous revu votre arrêt décisif à la 97e minute du match à l’Antwerp dimanche dernier ?

J’ai demandé des royalties à Eleven (rires). Plus sérieusement, j’essaie toujours d’aider l’équipe et je l’ai fait à l’Antwerp. Ce n’est pas la seule chose qui nous permet d’être encore dans la course au titre. Il y a aussi eu le but de Puertas. Mais cet arrêt m’a fait énormément plaisir. Je n’ai pas eu une saison facile au niveau statistique pour un tas de raisons. J’étais heureux de pouvoir rendre cela à l’équipe à un moment aussi important de la saison. Le collectif était habitué à ce que je fasse des arrêts de ce calibre-là la saison précédente. Il y aura peut-être encore un tel arrêt contre Bruges. Même si sans celui à l’Antwerp, la course au titre était terminée.

Pour tous les observateurs, et malgré votre deuxième place, l’Union Saint-Gilloise est désormais la favorite pour le titre. Est-ce également votre sentiment ?

C’est assez paradoxal parce que l’Antwerp est la seule formation qui a son destin entre les mains. L’Antwerp sera champion s’il gagne à Genk. Même si on sera au courant de ce qui se passe à Genk, on ne s’occupe pas de ce match mais uniquement du nôtre. On veut le gagner.