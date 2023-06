Roland-Garros: Novak Djokovic passe en huitièmes sans concéder de set

Double lauréat de l’épreuve (en 2016 et 2021) et en course pour un 23e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic s’est qualifié pour les huitièmes de finale des Internationaux de France de tennis, vendredi en fin d’après-midi sur le central de Roland-Garros. Le Serbe de 36 ans, désormais 3e mondial, a éliminé Alejandro Davidovich Fokina (ATP 34/N.29) en trois sets disputés comme le démontrent les 3 heures et 36 minutes de jeu et le score : 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 6-2.

L’Espagnol de 23 ans, qui fut quart de finaliste à la Porte d’Auteuil en 2021, a laissé passer sa chance dans le premier set quand il a servi pour le gain de la manche à 5-6 et a encore mené 1/3 dans le tie-break perdu 7/4. Il a finalement cédé la manche après 1h23 de jeu. Dans le deuxième set, Davidovich Fokina a même bénéficié d’une balle de set à 5-6 et est ensuite revenu de 4/1 à 4/5 dans le jeu décisif mais a encore cédé 7/5 face à un Djokovic toujours aussi létal dans les moments décisifs.

Filant à 3-0 dans la dernière manche, le « Djoker », qui n’a toujours pas concédé de set cette année, a ensuite géré son avantage pour rejoindre le 17e huitième de finale de carrière sur la terre battue parisienne en 19 participations.