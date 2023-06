Fernando Alonso, la quarantaine rugissante, la dizaine larmoyante

Dix ans déjà ! Dix ans que Fernando Alonso a remporté son 32e et à ce jour dernier Grand Prix de Formule 1. Avec style, devant son public, sur le circuit de Montmelo, au nord de Barcelone où on atteindra dimanche le premier tiers de la saison (septième Grand Prix sur vingt-deux). Et alors qu’il défendait encore les couleurs de Ferrari, porteuses de tant de fierté et aussi de frustrations… « Ces années Ferrari sont loin, au même titre que cette dernière victoire, mais je ne pense pas avoir oublié ce qu’il fallait pour gagner : je l’ai prouvé en Endurance et au Mans notamment.