Voici ce que le titre de champion de Belgique changerait pour chaque club

A l’approche des 90 (et quelques…) dernières minutes de ce championnat assez particulier à vivre, Coupe du monde oblige, il reste encore trois prétendants au titre et un suspense à couper le souffle. S’il est objectivement difficile et périlleux de prédire à l’heure actuelle qui de l’Antwerp, de l’Union ou de Genk émergera sur le fil, il serait par contre injuste d’affirmer qui ‘mérite’ plus que les autres de coiffer les lauriers nationaux. Chacun d’entre eux a en tout cas des arguments à faire valoir et des contre-arguments à devoir accepter au moment du bilan final, dimanche, sur le coup de 20h30. Par contre, nous nous sommes autorisé une sorte de bilan-perspective(s) de chacun des trois candidats en cas de titre. Forcément, succéder à l’ogre brugeois, qui pourrait jouer un rôle d’arbitre dimanche, changera la vie de l’heureux élu, permettra de réécrire son histoire, certainement dans le cas des deux premiers cités, qui n’ont plus connu l’ivresse d’un titre de champion depuis des temps immémoriaux.