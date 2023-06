Elise Mertens: «Tout est possible dans ce tableau, je vais tout donner!»

Lundi dernier, alors que ce Roland-Garros 2023 gazouillait doucement, on titrait assez tristement : il est 19h et il ne reste déjà plus qu’Elise Mertens, côté belge.

On sera bientôt dimanche, et Elise Mertens est toujours là, à Paris ! Le clan belge peut encore faire la fête pendant que nos amis français, britanniques, suisses (!) ou australiens déchantent.

On ne dira surtout pas qu’on est revenu vingt ans en arrière, à la grande époque de Justine Henin et de Kim Clijsters (toutes deux présentes pour regarder le match d’Elise, ce vendredi), mais voir une Belge éliminer la 3e joueuse mondiale, sur le Central parisien, ça remet toujours en bouche ce petit goût d’exploit qu’il est toujours bon de laisser fondre comme un bonbon qui fait frissonner.